Happy Birthday, Wilson Gonzalez Ochsenknecht (29)! Der Schauspieler feiert heute seinen Geburtstag und wird stolze 29 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich natürlich auch Mama Natascha Ochsenknecht (54) nicht nehmen, ihrem Sprössling in aller Öffentlichkeit zu gratulieren: Im Netz setzte die stolze Mutter nun ein Geburtstags-Posting ab – mit eher knappen Worten, dafür aber mit einem umso aussagekräftigeren Schnappschuss!

Mit einem Foto, das Natascha vor wenigen Stunden mit ihren Facebook-Fans teilte, gewährte die 54-Jährige der Öffentlichkeit jetzt einen intimen Einblick in das private Familienalbum der Ochsenknechts. Der Schnappschuss zeigt, wie eine deutlich jüngere Natascha im Bikini am Strand posiert und stolz ihren ebenso leger gekleideten Wilson als Baby auf dem Arm hält. "Happy Birthday", kommentierte die Promi-Mama ihr Throwback-Pic kurz und knapp.

Ob Natascha ihre Fangemeinde mit der Momentaufnahme überraschen konnte? Nicht ganz, wie es scheint. Einer ihrer Follower schrieb zu dem Foto nur: "Frau Ochsenknecht, so kennt man sie." Für Enttäuschung schien der Beitrag allerdings auch nicht gesorgt zu haben. "Und so liebe ich sie", ergänzte ein weiterer Fan. Ob sich Wilson wohl über die Geburtstagsgrüße seiner Mama gefreut hat? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / willywonkaweinhaus Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Januar 2019

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Star

Starpress/WENN.com Natascha Ochsenknecht mit ihrem Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Partner Oliver Schumann

