Die Luft wird immer dünner – zumindest für Lori Loughlin (54) dürfte sich das derzeit so anfühlen. Die Schauspielerin sitzt gerade wegen eines Bestechungsskandals auf der Anklagebank. Neben ihr werden zahlreiche Prominente und wohlhabende Eltern beschuldigt, ihren Kindern Plätze an amerikanischen Eliteuniversitäten erkauft zu haben. Jetzt kommt es für Lori aber noch dicker, sie verliert einen Job nach dem anderen. Nach ihrem Fuller House-Rausschmiss flog sie nun aus dem nächsten Job.

Bei dem US-Sender Hallmark hatte Lori bisher in der romantischen TV-Serie "When Calls The Heart" (deutscher Titel: "Janette Oke: Die Coal Valley Saga") die Rolle der Abigail Stanton verkörpert. Doch die aktuelle Folge wurde nicht ausgestrahlt – später äußerte sich der Sender über die Instagram-Seite der Serie in einem Statement der Produzenten. Sie würden sich in einem Prozess der Umgestaltung befinden, heißt es darin, daher legen sie eine kreative Pause ein und würden die Folgen umgestalten. Aus dem Facebook-Titelbild wurde Lori mittlerweile schon herausgeschnitten – wird sie nun auch aus den kommenden, schon abgedrehten Folgen verbannt?

Die Schauspielerin musste eine Kaution von einer Million Dollar zahlen, um vorerst aus der Haft entlassen zu werden. Ihr Ehemann Mossimo Giannulli hatte den gleichen Betrag hinterlegen müssen – auch er ist wegen Bestechung angeklagt. Ihre beiden Töchter Isabella (20) und Olivia (19) haben unterdessen die University of Southern California verlassen und wollen nicht an die Uni zurückkehren.

Michael Loccisano/Getty Images Schauspielerin Lori Loughlin

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Schauspielerin Lori Loughlin in Beverly Hills, 2018

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Lori Loughlin bei einer "Fuller House"-Veranstaltung 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de