Ab sofort gehen Jessica (28) und Cody Nickson zu dritt durchs Leben! Nachdem sich die quirlige Reality-Darstellerin und der Hottie im Jahr 2017 in der US-Version der TV-Show Big Brother kennen und lieben gelernt hatten, folgte Ende vergangenen Jahres schließlich das Jawort. Jetzt setzten die zwei ihrer Liebe sogar noch die Krone auf: Jessicas und Codys erstes Kind hat das Licht der Welt erblickt!

Das berichteten die frischgebackenen Eltern nun in dem Podcast Now What? von Ex-Football-Profi Arian Foster. Am vergangenen Sonntag hat Jessica ein gesundes, etwa drei Kilogramm schweres Mädchen geboren. Auch den Namen ihres erstgeborenen Kindes plauderten Jessica und Cody bereits aus: Maverick Nickson. Auf ein erstes Foto der Kleinen warteten ihre Fans bislang allerdings vergeblich.

Kurz nach der Geburt meldete sich Jessica dafür mit einem Instagram-Clip aus dem Krankenhaus bei ihren Followern. In dem Video küsst sie ihr Kind stolz auf die Stirn und zeigt Mavericks Köpfchen dabei zumindest teilweise. Was haltet ihr von dem Baby-Namen? Stimmt ab!

