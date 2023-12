Eine Tochter: Jessica Graf ist zum vierten Mal Mama geworden

Jessica Graf (33) ist jetzt stolze Vierfach-Mama! Die US-Big Brother-Teilnehmerin und ihr Partner Cody Nickson hatten sich 2017 in der Realityshow kennen und lieben gelernt. Nach ihrer Hochzeit zwei Jahre später durften die beiden ihre drei gemeinsamen Kinder auf der Welt begrüßen. Doch die Familienplanung schien für Jessica und Cody noch nicht abgeschlossen zu sein: Im Juli verrieten sie überglücklich, erneut Nachwuchs zu erwarten. Nun erblickte Jessicas Baby endlich das Licht der Welt!

Auf ihren Instagram-Accounts verkünden die frischgebackenen Vierfach-Eltern die freudigen News – und verraten gleichzeitig so einige Details zu ihrer Tochter. "Gemma Noelle Nickson! Geboren am 12. Dezember 2023 um 12:37 Uhr", schreiben Jessica und ihr Liebster Cody unter einem süßen Video von ihrem kleinen Schatz.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Ein wunderschönes kleines Mädchen. Ich wette, ihre Schwestern sind bereits über beide Ohren in sie verliebt", kommentiert ein Follower, während ein weiterer freudig schreibt: "Oh mein Gott, noch ein Mädchen! Herzlichen Glückwunsch!" Auch von dem Namen sind Jessicas zahlreiche Fans begeistert: "Gemma! Was für ein perfekter Name für ein perfektes Mädchen!"

Jessica Graf und ihr Mann Cody Nickson im Juni 2022

Gemma Noelle Nickson, Tochter von Jessica Graf

Jessica Graf mit ihren beiden Kindern

