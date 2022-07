US-"Big Brother"-Star Jessica Graf ist wieder Mama geworden!

Was für schöne Neuigkeiten! Die US-Big Brother-Stars Jessica Graf (31) und Cody Nickson lernten sich 2017 in der Realityshow kennen. Die beiden waren so Feuer und Flamme, dass sie sich bereits ein Jahr später das Jawort gaben und einige Monate danach ihr erstes gemeinsames Kind Maverick bekamen. Ihr zweites Kind ließ auch nicht lange auf sich warten, denn 2020 begrüßten sie schon ihre kleine Tochter Carter York Nickson auf der Welt. Doch nun wächst ihre Familie noch weiter: Jessica ist erneut Mama geworden!

Auch auf Instagram veröffentlichte die TV-Bekanntheit ein Bild aus dem Kreißsaal. Auf dem Foto sieht man die dreifache Mutter happy in die Kamera lächeln, während sie ihr Baby auf dem Arm hält. Papa Cody ist ebenfalls dabei, der seine Frau wohl bei der Geburt unterstützt hat. Zu ihrem Beitrag schrieb sie dazu, dass ihre Tochter Atlas Ruby Nickson am 16.07.2022 mit stolzen 2750 Gramm das Licht der Welt erblickt hat.

Gegenüber dem Magazin US Weekly verrieten sie nun stolz, dass ihre Tochter ein absolutes Wunschkind war. "Seitdem wir uns kennen, haben wir immer gesagt, dass wir eine große Familie wollen. Am Samstagmorgen hatten wir das Glück, diesem Traum mit einem weiteren gesunden Mädchen näherzukommen", erklärten die beiden Ex-"Big Brother"-Kandidaten.

