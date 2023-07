US-"Big Brother"- Star Jessica Graf erwartet viertes Kind

Jessica Graf (32) erwartet wieder Nachwuchs! Die US-Big Brother-Teilnehmerin und ihr Partner Cody Nickson hatten sich 2017 in der Realityshow kennen und lieben gelernt. Ihre Liebe besiegelten die zwei bereits ein Jahr danach mit ihrer Hochzeit und krönten ihr Glück mit der Geburt ihres ersten Sohnes. Seitdem vergrößerten sie ihrer Familie um zwei weitere Kinder – und nun ist Jessica erneut schwanger!

Die 32-Jährige teilt ein Video auf Instagram, in dem sie ihrem Liebsten ihren positiven Schwangerschaftstest zeigt. In weiteren Ausschnitten des Clips ist zu sehen, wie sich die kleine Familie gemeinsam beim Arzt den Ultraschall anschaut. "Neuer Zuwachs kommt im Januar 2024", verkündet Jessica und gibt zu: "Wir sind wahrscheinlich genauso überrascht wie ihr! Wir können es kaum erwarten, dich in den Arm zu nehmen, Kleines."

Die Überraschung rührt wohl daher, dass die Dreifachmama ihre jüngste Tochter erst vor ziemlich genau einem Jahr auf die Welt begrüßen konnte. Zu ihrem Beitrag schrieb sie damals, dass ihre Tochter Atlas Ruby Nickson am 16.07.2022 mit stolzen 2.750 Gramm das Licht der Welt erblickt hat.

Instagram / thejessicanickson Jessica Grafs Ultraschall, Juli 2023

Instagram / thejessicanickson Jessica Graf und ihr Mann Cody Nickson im Juni 2022

Instagram / thejessicanickson Cody Nickson und Jessica Graf mit ihren Kindern Maverick und Carter

