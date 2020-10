Erneuter Babysegen bei Jessica Graf (29)! Privat läuft es für die einstige US-Big Brother-Kandidatin in den vergangenen Monaten so richtig rund. Während ihrer Zeit im Container im Sommer 2017 lernte sie ihren heutigen Ehemann Cody Nickson kennen. Dann ging alles ganz schnell: Die zwei gaben sich im Oktober 2018 das Jawort und konnten fünf Monate später ihr erstes Kind Maverick auf der Welt begrüßen. In diesem Tempo darf es offenbar weitergehen! Im Mai dieses Jahres konnte das Paar die zweite Schwangerschaft verkünden – und nun war es so weit: Jessica und Cody sind jetzt stolze Zweifach-Eltern geworden!

Das verkündete das Paar nun auf Instagram. Doch nicht etwa auf den eigenen Social-Media-Kanälen – ihr Neugeborenes hat nämlich bereits einen eigenen Account. Zu einem Foto vom Baby, das friedlich mit einer Bommelmütze auf dem Kopf schlummert, gibt es auch einige Informationen: Die kleine Dame heißt Carter York Nickson und kam um 23.23 Uhr am Montag, 5. Oktober, zur Welt.

Das Mädchen ist ein absolutes Wunschkind. Schon kurz nach der Verkündung verriet Jessica gegenüber People: "Nach Dutzenden von negativen Schwangerschaftstests haben Cody und ich endlich das gewünschte Ergebnis bekommen!" Zuvor hätten die beiden es monatelang vergeblich versucht.

Instagram / carteryorknickson Carter York Nickson, Tochter von Jessica Graf

Instagram / thejessicanickson Jessica Graf mit ihrer Tochter Maverick

Instagram / thejessicanickson Jessica Graf und Cody Nickson mit ihrer Tochter Maverick

