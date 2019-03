Seit der ersten Staffel gehört Sophie Turner (23) zum Cast der Erfolgsserie Game of Thrones. Damals war die Britin gerade erst mal 13 Jahre alt. Mit ihrer Rolle als Sansa Stark verbinde die mittlerweile 23-Jährige mehr als nur einen fiktiven Charakter, gab sie zuletzt preis. Die Erfolgsserie geht im April in die letzte Staffel – die letzten Szenen sind bereits abgedreht. In einem Interview verriet Sophie nun, wie emotional ihr Abschied vom GoT-Set war!

Im Gespräch mit Bild gab die Schauspielerin preis: "Nach meiner letzten Szene in Winterfell sagte der Regisseur David Nutter über das Mikrofon: 'Meine Damen und Herren, Sansa Stark verlässt Winterfell zum letzten Mal'. Da flossen dann die Tränen." Über das Ende des Fantasy-Dramas wollte Sophie allerdings nicht allzu viel ausplaudern. Lediglich habe sie offenbart, dass sich die zahlreichen Fans auf ein bittersüßes Staffel-Finale freuen dürfen.

Vor Kurzem offenbarte die Künstlerin gegenüber der britischen Vogue: "Es war wie einen Charakter zurückzulassen, mit dem ich aufgewachsen bin." Für Sophie sei der Verlust ihres Serien-Ichs fast wie ein Todesfall.

Getty Images Sophie Turner bei einem "Game Of Thrones"-Event in Madrid

Getty Images Sophie Turner 2017

Getty Images Sophie Turner in San Diego

