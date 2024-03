Stylish in Paris: Sophie Turner trägt Jacke ihres Peregrine

Sophie Turner (28) und ihre neue Flamme Peregrine Pearson genießen ihre gemeinsame Zeit in der Stadt der Liebe – und das in ziemlich lässigen Outfits! Dies ist auf mehreren Fotos zu sehen, die Just Jared vorliegen. Auf diesen tragen die Turteltauben coole Jeans und runden ihre Outfits mit Sonnenbrillen ab. Die "Game of Thrones"-Darstellerin ist in eine stylishe schwarze Lederjacke gekleidet mit dunklen Lackschuhen und einer gräulichen Jeans. Der Aristokrat trägt hingegen eine grüne Bomberjacke, eine dunkle Basecap, hellblaue Sneaker und eine helle Jeans.

Scheinbar ist das Duo in Paris auf einem Shoppingtrip unterwegs, denn es macht unter anderem einen Abstecher zu einem Laden der Marke Louis Vuitton, bevor es wieder zu seinem Hotel zurückkehrt. Vor allem ein besonderes Detail fällt währenddessen auf: Die dunkle Lederjacke von Sophie ist verschwunden – stattdessen trägt die 28-Jährige die grüne Jacke von Peregrine! Ob ihr zu kalt war oder sie das Kleidungsstück ihres Begleiters einfach stylisher findet, verrät die Beauty nicht. Fakt ist jedoch, dass Sophie überglücklich strahlt in der gemütlichen Klamotte des 29-Jährigen.

Die Romanze der beiden begann bereits im vergangenen Jahr: Nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem Ehemann Joe Jonas (34) kursierten nämlich erste Liebesgerüchte um Sophie und Peregrine. Die Beauty und ihr Lover wurden beim Knutschen erwischt – auch damals hielten sich die zwei in der Stadt der Liebe auf. Bereits bevor der Brite sich der X-Men-Darstellerin annäherte, soll er Medienberichten zufolge die Beziehung zu Prinzessin Maria-Olympia (27) beendet haben. Bei dem Model handelt es sich um die Patentochter von König Charles III. (75).

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

