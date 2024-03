Sorgerechtsstreit mit Joe: Sophie Turner zieht vor Gericht

Das Scheidungsdrama um Sophie Turner (28) und Joe Jonas (34) geht weiter. Das ehemalige Hollywood-Traumpaar gab vergangenes Jahr ihre Trennung bekannt. Die beiden teilen zwei gemeinsame Kinder Willa und Delphine. Das Paar hatte sich über Mediation auf ein vorläufiges Sorgerechtsabkommen geeinigt. Wie unter anderem TMZ berichtet, fanden die bisher friedlichen Gespräche wohl doch ein Ende: Die Schauspielerin bat nun doch einen Richter, den vorher auf Eis gelegten Scheidungsprozess zu beschleunigen und per Gerichtsbeschluss zu entscheiden, wer das Sorgerecht für die Töchter bekommen soll.

Der Musiker reichte im September vergangenen Jahres nach vier Jahren Ehe die Scheidung ein. Darauf folgte ein heftiger Streit um den Wohnort ihrer beiden Töchter. Zwischenzeitlich reichte die "Game Of Thrones"-Darstellerin eine Klage wegen Kindesentführung ein, da Joe die Kinder gegen ihren Willen in den USA gehalten haben soll. Um den Konflikt aus den Augen der Öffentlichkeit zu halten, versuchten die beiden ihre Streitigkeiten außerhalb des Gerichtssaals zu klären. Mithilfe von Mediationsgesprächen entschieden Sophie und Joe in den vergangenen Monaten über den Aufenthaltsort ihrer Töchter. So waren Willa und Delphine abwechselnd bei ihrer Mutter in London und bei ihrem Vater in den Staaten.

Während sich die Scheidung in die Länge zieht, scheint es im Liebesleben der beiden wieder gut zu laufen. Wenige Monate nach der Trennung kamen bei Joe neue Datinggerüchte auf. Seit Ende 2023 soll der Jonas Brothers-Sänger das Model Stormi Bree Henley (33) daten. In den vergangenen Wochen stellte er sie seiner Familie vor und möchte sie bald wohl auch seinen Kindern vorstellen. Auch Sophie ist wieder vergeben: Sie soll seit mehreren Wochen den Adeligen Peregrine Pearson daten. Kürzlichen wurden die beiden turtelnd in der Stadt der Liebe, Paris, gesichtet.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

