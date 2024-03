So sieht Joe Jonas Sophie Turners erneute Scheidungsklage

Nach vier gemeinsamen Ehejahren hatte Joe Jonas (34) im September vergangenen Jahres die Scheidung von Sophie Turner (28) eingereicht. Die Trennung mündete in einen öffentlichen Rosenkrieg inklusive Sorgerechtsstreitereien um die zwei gemeinsamen Kinder. Ein Jahr später fanden der Boyband-Musiker und die Schauspielerin dann doch eine friedliche Lösung: Mithilfe von Mediatoren konnten sie sich außergerichtlich auf eine vorläufige Sorgerechtsvereinbarung einigen. Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass Sophie den auf Eis gelegten Scheidungsprozess nun doch wieder ins Rollen bringt. Herrscht wieder dicke Luft zwischen dem Ex-Paar? "Sophies Einreichung der Scheidungspapiere war lediglich eine juristische Formalität. Die beiden verhandeln weiterhin eine friedliche Lösung", gibt Joes Vertreter nun gegenüber Us Weekly Entwarnung.

Seit der vorläufigen Sorgerechtsvereinbarung im vergangenen Oktober scheinen die Game of Thrones-Darstellerin und der Jonas Brothers-Star an einem Strang zu ziehen. In einem Statement gegenüber Us Weekly machten sie damals ihren freundschaftlichen Umgang miteinander deutlich. "Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder zu gleichen Teilen in den USA und Großbritannien leben werden", berichteten sie. Das Schauspieler-Duo scheint sich auf das Wohl der gemeinsamen Kinder Willa und Delphine zu konzentrieren: "Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu werden", betonte das Ex-Paar.

Die Streitigkeiten gehören offenbar der Vergangenheit an. Auch im Liebesleben schauen die ehemaligen Ehepartner scheinbar positiv in die Zukunft. Seit Ende 2023 soll Joe das Model Stormi Bree Henley (33) daten. Doch auch Sophie hat anscheinend ihr Glück gefunden. Seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte, dass sie mit dem Adeligen Peregrine Pearson anbandelt. Kürzlich verbrachten die beiden sogar gemeinsame Zeit in Paris.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

