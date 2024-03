Wettbewerb? Joe Jonas will unbedingt vor seiner Ex heiraten

Joe Jonas (34) und Sophie Turner (28) trennten sich 2023 nach vier Jahren Ehe. Nun wollen die Ex-Partner einander wohl beweisen, wie okay sie mit der Trennung sind. Im Oktober wurde die Game of Thrones-Darstellerin erstmals turtelnd mit dem Aristokraten Peregrine Pearson gesichtet. Wenige Wochen später machte der Jonas Brothers-Star seine Liebe zum Model Stormi Bree Henley (33) öffentlich. Beide scheinen auf dem besten Weg zu sein, ihre jeweilige Beziehung auf die nächste Stufe zu heben. Doch im Eifer des Gefechts scheint sich ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen den beiden entwickelt zu haben. Ein Insider berichtet laut Life & Style: "Er würde gerne zuerst vor den Altar treten, daran besteht kein Zweifel."

Es scheint: Was der eine macht, das muss der andere auch machen. "Sie scheinen eine Art Wettbewerb daraus zu machen", erklärt die Quelle. So teilte Sophie jüngst einige Bilder aus ihrem glamourösen Skiurlaub mit Peregrine in den sozialen Medien – nur kurz nachdem Joe und Stormi von ihrem Skitrip zurückkamen. Darüber hinaus betonen Personen aus dem inneren Kreis der beiden stets, wie glücklich sie mit ihren neuen Partnern sind. Der Insider bestätigt: "Joe ist sehr daran interessiert, die Scheidung schnell abzuwickeln." Seit die Frage des Sorgerechts geklärt ist, hält die beiden schließlich nichts mehr davon ab, ihre Ehe endgültig hinter sich zu lassen.

Die Frage, wer sich in Zukunft um ihre Töchter Willa und Delphine kümmern wird, hat im vergangenen Jahr jedoch für Tumulte gesorgt – Sophie reichte sogar eine Klage gegen Joe ein. Schließlich konnten sie sich darauf einigen, dass die Mädchen zu gleichen Teilen bei ihrem Vater in den USA und ihrer Mutter in Großbritannien leben werden. "Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu sein", teilten Joe und Sophie laut Us Weekly in einer Erklärung mit.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

