Sie waren erst 12 und 13 Jahre alt, als Maisie Williams (21) und Sophie Turner (23) zum Game of Thrones-Cast stießen. Heute ist Maisie 21 Jahre alt, Sophie wurde gerade 23. Die beiden sind mit ihren Rollen als die Geschwister Arya und Sansa Stark erwachsen geworden. Jetzt ist für sie ein Lebensabschnitt vorbei – die letzte Klappe der Fantasy-Serie ist gefallen. Und nach all den Jahren war es für beide nicht einfach, sich von dieser Phase ihres Lebens zu verabschieden.

Die beiden trafen sich, um ein Interview für die britische Vogue zu geben. Mit dabei auch Lena Headey (45), die Cersei Lannister spielt, sowie Gwendoline Christie (40), bekannt als Ritterin Brienne von Tarth. Für Sophie war der Abschied von "GoT" sehr emotional, wie sie im Interview verriet. Nachdem die letzte Klappe gefallen war, hätte sie sich nicht mehr kontrollieren können: "Ich weinte stundenlang. Es war wie einen Charakter zurückzulassen, mit dem ich aufgewachsen bin. Es ist fast wie ein Todesfall."

Die Dreharbeiten der letzten Folgen seien enorm anstrengend gewesen, erzählte Maisie dem Magazin. Zehn Monate hätte es gedauert, bis alle Szenen im Kasten waren, eine epische Kampfszene sei 55 Nächte lang im Freien gedreht worden. Dabei stieß Maisie an ihre Grenzen: "Man kommt zu dem Punkt, an dem es vier Uhr morgens ist, man sich umschaut und denkt, 'Das ist lächerlich. Was tun wir hier?'"

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

Getty Images "Game of Thrones"-Schauspieler auf der Comic-Con 2014 in San Diego

Kevork Djansezian / Getty Images "Game of Thrones"-Darstellerinnen Maisie Williams und Sophie Turner

