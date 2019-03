Shane Dawson ist verlobt! Seit drei Jahren ist der US-amerikanische YouTuber nun schon mit seinem Freund Ryland Adams zusammen. In den sozialen Netzwerken postet der Webstar regelmäßig Pärchenfotos, die eindeutig beweisen: Die beiden sind mehr als happy miteinander. Das neueste Couple-Pic ist nun aber ein ganz Besonderes, denn damit verkündet Shane großartige Neuigkeiten: Er hat seinem Schatz einen Antrag gemacht!

"Er hat Ja gesagt", schreibt Shane auf Instagram zu einer Reihe von Aufnahmen, die den romantischen Moment festhalten, in dem er seinem Partner die Fragen aller Fragen stellt. Ganz klassisch hält er per Kniefall um Rylands Hand an – und der scheint nicht lange zu zögern. Auf seinem Account meldete er sich bereits kurze Zeit später selbst zu Wort und war ganz aus dem Häuschen: "Wir sind verlobt! Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Ich war noch nie glücklicher."

Der Verlobungstag war gleichzeitig das dreijährige Beziehungs-Jubiläum der beiden. Auf Twitter hatte Shane seinem Zukünftigen deshalb schon vor seinem Kniefall eine zuckersüße Liebeserklärung gemacht. "Ryland, danke, dass du die vergangenen drei Jahre zu den glücklichsten meines Lebens gemacht hast. [...] Ich liebe dich mehr, als ich in Worte fassen kann", schwärmte er.

Instagram / shanedawson Ryland Adams und Shane Dawson

Instagram / shanedawson Ryland Adams und Shane Dawson, März 2019

Instagram / rylandadams Ryland Adams und Shane Dawson

