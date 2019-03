Für die Zuschauer ist diese Dating-Show kein Match! Am Donnerstag flimmerte zum ersten Mal die neue Kuppel-Sendung "Matchmakers" über die Bildschirme. Das Konzept der Show? Die besten Freunde dürfen für einen Single den richtigen Partner auswählen. Der Single selbst weiß davon nichts und lernt ein potenzielles Date kennen. Der beliebte Moderator und Sänger Ben (37) und die Freunde beobachten schließlich die Dates mit versteckter Kamera und erfahren, ob sie den richtigen Riecher hatten – den Nerv der Fernsehzuschauer und Social-Media-Nutzer traf die erste Sendung damit überhaupt nicht!

Auf Twitter ließen einige TV-Zuschauer ihren Frust über die neue Show ab. "Ist Matchmakers eventuell die unangenehmste Sendung der Welt", fragt ein User. Besonders das Konzept kommt bei den Beobachtern überhaupt nicht gut an. So wird in zahlreichen Kommentaren bemängelt, dass die Show Ausspionieren und Belügen promote und so sicher keine Liebesgeschichten beginnen würden. "Würden meine Freunde mich zu heimlichen Dates zwingen, wie bei Matchmakers, dann wäre die Freundschaft beendet – ohne Witz, wie unangenehm einfach", stellt ein anderer Nutzer klar.

Ein weiterer Kritiker sieht keine besonders rosige TV-Zukunft für die Dating-Show: "Ich befürchte, Matchmakers wird nach der ersten Ausstrahlung abgesetzt oder ins Nachtprogramm verlegt." Den Twitter-Nutzern zufolge dürften darüber die wenigsten Zuschauer traurig sein! Was haltet ihr vom Format? Stimmt in der Umfrage ab!

Action Press / Wenzel, Georg Ben Blümel im November 2018

Getty Images Ben bei der Premiere von "Rico, Oskar und das Herzgebreche"

Instagram / ben_bluemel "Engel"-Interpret Ben Blümel mit seinem Sohn Neo

