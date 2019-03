Ist Scarlett Gartmann (25) bereits heimlich Mutter geworden? Erst vor wenigen Tagen postete die schwangere Beauty für ihre Fans ein neues Foto in den sozialen Medien – darauf zu sehen: ihr großer Schwangerschaftsbauch. Doch ihre Anhänger hegen mittlerweile Zweifel an der Aktualität des Bildes. Im Januar bestätigte die Blondine, im achten Monat schwanger zu sein. Fans spekulieren jetzt deshalb darüber, ob Scarletts Baby schon längst auf der Welt sein könnte.

Am 4. Januar postete die Freundin von Marco Reus (29) ein Foto von sich im Sportoutfit – damals hatte sie schon eine pralle Baby-Kugel. Dazu schrieb die 25-Jährige die Worte "Oh Baby" und setzte den Hashtag "acht Monate". Bei ihren Fans gab die lange Schwangerschaft jetzt Anlass zu Spekulationen. So kommentiere ein User: "Ich hab noch nie eine so lange Schwangerschaft gesehen." Ein anderer warf direkt die Frage auf, ob der Nachwuchs wohl schon da sei.

Weder Scarlett noch Marco äußerten sich bislang zu den aufkeimenden Gerüchten über eine womöglich geheime Geburt. Was denkt ihr, ist die kleine Prinzessin der beiden schon auf der Welt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Model

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann im Januar 2019

Schüler, Jörg Scarlett Gartmann und Marco Reus 2017 in Berlin

