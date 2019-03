Jeden Moment könnte es so weit sein! Scarlett Gartmann (25) und Freund Marco Reus (29) verkündeten vergangenen Oktober die freudige Nachricht: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und jetzt steht die Geburt kurz bevor. Das Model befindet sich bereits im zehnten Schwangerschaftsmonat! In den sozialen Medien präsentierte sich die hübsche Blondine jetzt mit ihrer prallen Babykugel. Tiefenentspannt wartet die werdende Mama auf ihren Nachwuchs.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 25-Jährige jetzt das womöglich letzte Schwanger-Bild vor der Entbindung. Mit beiden Händen schützend am Babybauch genoss sie die wärmenden Sonnenstrahlen und das schöne Wetter. Dass ihr kleiner Sonnenschein jeden Augenblick auf die Welt kommen könnte, scheint Scarlett dabei nicht aus der Ruhe zu bringen.

Ihren süßen Schnappschuss versah die Mama in spe mit zwei roten Herzen – und erwärmte damit auch die ihrer Anhänger. So kommentierte ein Follower: "Wie wunderschön du bist. Du wirst eine bezaubernde Mama sein." Was meint ihr, wird das Foto das Letzte vor der Geburt sein? Stimmt in der Umfrage ab!

Bucco,Herbert Scarlett Gartmann und marco Reus 2017 in Köln

Getty Images Marco Reus im März 2019 in Dortmund

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann im Februar 2019

Was denkt ihr, zeigt sich die Blondine noch einmal vor der Geburt?



