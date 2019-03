Hat Peter Dinklage (49) hier etwa schon das Ende von Game of Thrones verraten? Ab dem 15. April flimmert endlich die lang ersehnte finale Staffel der Fantasy-Serie über die Bildschirme. Bei den Fans wird natürlich schon heftig spekuliert, wer sich am Ende auf den Eisernen Thron setzen und über Westeros herrschen wird. Einige Fans glauben nun aber schon, eine Antwort gefunden zu haben. Ein Social-Media-Bild von Tyrion Lannister-Darsteller Peter Dinklage soll nämlich bereits verraten, wer das große Finale überlebt!

Achtung, Spoiler!

Auf Instagram postete der Schauspieler jetzt ein Bild, dass bei seinen Fans für mächtig Aufregung sorgt. Auf dem Pic posiert Peter mit fast dem gesamten Hauptcast der Show – aber eben nur fast! Sofort fällt auf, dass Jon Snow-Darsteller Kit Harington (32), Daenerys Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke (32) und Cersei Lannister-Darstellerin Lena Headey (45) fehlen. Also genau die drei Serienfiguren, die zurzeit am erbittertsten um den Thron kämpfen. Cersei und Daenerys wetteifern schließlich immer noch um die Herrschaft über Westeros und alle drei müssen sich gemeinsam den Weißen Wanderern aus dem Norden stellen. Dass also ausgerechnet diese drei Figuren das "Game of Thrones"-Finale nicht überleben, ist nicht unwahrscheinlich. Könnte Peters Foto also ein Bild der "überlebenden" GoT-Stars sein? Die meisten seiner Follower sind sich jedenfalls sicher, dass Peter sie mit diesem Post heftig gespoilert hat.

Einige User finden dann aber noch eine etwas harmlosere Erklärung für das coole Cast-Bild. Sie erkennen auf dem Foto nämlich auch ein paar Spieler des FC Sevilla. In der Nähe der spanischen Stadt werden einige Szenen für das Fantasy-Epos gedreht. Die Show-Stars hatten dem Club im vergangenen Jahr bei Dreharbeiten einen kleinen Besuch abgestattet.

Instagram / peterdinklage Der "Game of Thrones"-Cast

Macall B. Polay / HBO Peter Dinklage als Tyrion Lannister

SIPA PRESS / Action Press Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

