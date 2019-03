Diddy (49) vermisst die Mutter seiner Kinder! Im November vergangenen Jahres wurde seine Ex-Partnerin Kim Porter (✝47) völlig unerwartet aus dem Leben gerissen. Das Model starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Ganze 13 Jahre lang waren die beiden ein Paar – bis ihre Liebe 2007 schließlich zerbrach. Die Zwei haben drei gemeinsame Kinder: Schauspieler Christian Casey (20) und die zwölf Jahre alten Zwillingstöchter D'Lila Star und Jesse James. Jetzt postet der Rapper eine süße Erinnerung auf Social Media und richtet dankende Worte an seine Ex!

Auf Instagram teilt Diddy eine Collage aus zwei Bildern. Auf der linken Seite befindet sich ein aktuelles Foto seiner Twins D'Lila Star und Jesse James mit ihrem Großvater. Auf der rechten Seite ein Kindheitsschnappschuss von Kim mit ihrem Vater. In der Bildunterschrift spricht der Rapper seine langjährige Freundin direkt an und fordert sie auf, sie solle sich ihre Babys anschauen. "Sie machen alles wie du. Sie kümmern sich um mich und ich kümmere mich um sie", schwärmt der Produzent. Außerdem dankt er Kim dafür, wie großartig sie die Kinder und ihn selbst erzogen habe. "Die Babys sehen aus wie du und benehmen sich wie du. Sie sind du. Und wir vermissen und lieben dich, Mama", beendet der 49-Jährige seinen rührenden Beitrag.

Schon nach wenigen Stunden erhält der Post über 324.000 Likes. Die Diddy-Anhänger sind total berührt von dem herzzerreißenden Beitrag. Ein Follower schwärmt beispielsweise: "Die Liebe, die du für Kim zeigst, ist so authentisch."

Getty Images Kim Porter, Diddy und die Zwillinge D'Lila und Jessie 2007 in New York

Getty Images Kim Porter und Diddy 2006 in Los Angeles

Charley Gallay/Getty Images for Netflix P. Diddy und Kim Porter mit ihren Kindern (v.l.n.r.) D'Lila Star, Christian Casey, Quincy und Jessie

