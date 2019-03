Der überraschende Tod von Ex-Basketballprofi Cliff Dixon macht auch Superstar Rihanna (31) ganz betroffen! Am frühen Donnerstagmorgen war der Sportler auf einem Parkplatz in Atlanta erschossen worden. Zuvor hatte Cliff noch in einer Party-Location nebenan seinen 32. Geburtstag gefeiert. Noch ist nicht klar, wer die Schüsse auf den US-VIP abgefeuert hat. Seine einstige gute Freundin Rihanna kann den Verlust auch wenige Tage nach der Tat immer noch nicht fassen.

In ihrer Instagram-Story postete die Sängerin ein Foto ihres Kumpels, unter das sie betrübt textete: "Ich stehe immer noch unter Schock. Ruhe in Frieden, Cliff." Vor einigen Jahren sollen die 31-Jährige und der Teilzeitrapper viel Freizeit miteinander verbracht haben. Zum ersten Mal waren sie bereits vor fünf Jahren zusammen gesichtet worden, als sie den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag feierten. Damals wurden Rihanna und Cliff sogar eine Liebelei nachgesagt, wie Hollywood Life berichtete.

Auch Cliffs letzte Ex-Freundin Erica Mena meldete sich inzwischen zum tragischen Tod ihres einstigen Partners in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Du hast mit so viel fertig werden müssen. Mir tut es unendlich leid, dass das passiert ist. Du verdienst das nicht. Ruhe für immer in Frieden. Ich werde auf deine Brüder, Schwestern, Nichten, Neffen und deine Mama achtgeben. Ich weiß, dass sie gerade am Boden zerstört sind."

Splash News Rihanna auf dem Fenty Beauty-Event in New York

Getty Images Schauspielerin Erica Mena

Instagram / cldtoon Cliff Dixon, ehemaliger US-amerikanischer Basketballer

