Kendall Jenner (23) liebt es freizügig und das zeigt sie auch gern im Netz. Vor wenigen Wochen erst hatte der Reality-TV-Star wieder einmal tiefe Einblicke gewährt – und zeigte sich bei einer Party der Vanity Fair in einem atemberaubenden Kleid. Das war nicht nur rückenfrei, auch ihre Hüfte wurde kaum bedeckt. Jetzt zeigt sich die 23-Jährige im Bikini und präsentiert stolz ihre Kehrseite!

"Sonntag ist für die Mädels da", schreibt Kendall zu dem heißen Schnappschuss auf Instagram. Gemeinsam mit Kourtney Kardashian (39) und zwei Girls zeigt sich der Reality-TV-Star beim Posen in ihrem Luxus-Bad. Ihr neuer Bikini im Leo-Look macht sich bei dem Riesenspiegel sogar doppelt gut – und lässt ihren Po dabei so richtig zur Geltung kommen. Das sehen auch ihre Follower so: "So schön wie immer" und "So heiß" posten ihre Fans neben vielen Flammen-Emojis als Kommentar.

Neben ihrer Vorliebe für luftige Outfits scheint das junge Model aktuell auch voll dem Animal-Print-Fieber verfallen zu sein. Passend zu ihrem neuen Bikini im Leo-Look zeigt sich die 23-Jährige auf dem Bild auch mit einem Hut im Animal-Print.

Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Kendall Jenner in Beverly Hills, Februar 2019

WENN.com Kendall Jenner bei den British Fashion Awards, Dezember 2018

