Gibt es ein Umdenken bei Dan Osborne? Der "The Only Way Is Essex"-Star ist sein ganzes Leben lang ein großer Fan von Michael Jackson (✝50) gewesen. Mit zarten 17 Jahren ließ er sich als Tribut seiner Hingabe zu dem Popstar sogar gleich mehrfach das Gesicht des "King of Pop" auf seinen Oberarm stechen. Doch nun lässt sich der 27-Jährige das Porträt per Laserbehandlung entfernen!

"Ich bin seit jeher ein großer Fan von Jacko", erinnert sich Dan im Gespräch mit der britischen TheSun. In der Woche seines 17. Geburtstages starb Michael. Als Tribut ließ sich der Reality-TV-Star einen Sleeve stechen. Das Ergebnis: Zwei Porträts, drei Silhouetten und mehrere Songtexte zierten seinen Oberarm. Jetzt lässt sich der Brite das Tattoo wieder entfernen. Gleichzeitig betont er, er bleibe weiterhin ein großer Fan und wolle einfach nur ein neues Tattoo auf seinem Arm haben.

Seine Tattoo-Entfernung kommt zeitgleich mit den Gerüchten um den vermeintlichen Kindesmissbrauch durch Michael, die die Doku "Leaving Neverland" erneut an die Oberfläche spülte. Den Wahrheitsgehalt hinter diesen Vorwürfen zweifelt Dan stark an. Seine Sicht der Dinge: "Ich weiß nicht, was die Männer, die ihn beschuldigen, motiviert, aber in Anbetracht des Familienvermögens – könnte es da vielleicht ein finanzielles Motiv geben?"

Splash News Dan Osborne im Finale von "Celebrity Big Brother"

Anzeige

WENN.com Dan Osborne 2018 in London

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im März 2005 in Santa Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de