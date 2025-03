Von wegen Pause: Jacqueline Jossa und Dan sind wohl getrennt

Jacqueline Jossa und Dan Osborne sollen sich nach acht gemeinsamen Jahren nun endgültig getrennt haben. Die Schauspielerin und der Reality-TV-Star verkündeten vor rund einer Woche, dass sie eine Beziehungspause einlegen wollen. Ein Insider enthüllt jetzt aber gegenüber The Sun, dass Dan Jacqueline gestanden haben soll, dass er "nicht mehr in sie verliebt" sei und einen neuen Lebensabschnitt beginnen wolle. Die Serienbekanntheit soll Berichten zufolge alles versucht haben, die Ehe zu retten, sei jedoch "am Boden zerstört" über das plötzliche Aus. "Dan hat Freunden gesagt, es sei für ihn vorbei, und obwohl er sich nicht gleich in eine Scheidung stürzen wird, ist es keine Frage des Ob, sondern des Wann", betont er.

Offenbar stand es schon länger nicht gut um die Beziehung der beiden. Bereits 2022 soll Dan ohne das Wissen von Jacqueline ein eigenes Haus in Essex gekauft haben, was zu erheblichen Spannungen geführt haben soll. Laut dem Insider sei das Vertrauen zwischen dem Paar damals stark beschädigt worden. "Er brachte die Dinge ins Rollen, weil er glaubte, dass ihre Beziehung zu Ende ging und da Jacqueline das eheliche Zuhause besitzt, musste er an seine Zukunft denken. Es führte zu einem heftigen Streit zwischen ihnen und das Vertrauen, das bereits angeschlagen war, hat wirklich gelitten", verriet der Informant weiter.

Gerade erst hatte sich Jacqueline zu Wort gemeldet und deutlich gemacht, dass die Spekulationen über einen großen Streit der beiden nicht der Wahrheit entsprechen. Auf Instagram stellte sie klar, dass sie und Dan zwar Herausforderungen in ihrer Ehe erlebten, aber weiterhin im ständigen Dialog stehen. "Daniel und ich reden ständig miteinander, es gibt keinen großen Streit, hört auf, danach zu suchen", wetterte der "Eastenders"-Star. Jacqueline betonte außerdem, dass trotz der aktuellen Schwierigkeiten das Wohl ihrer Kinder Ella und Mia im Vordergrund stünde und sie als Team zusammenarbeiteten.

