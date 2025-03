Jacqueline Jossa und Ex Dan bei hitzigem Streit erwischt

Jacqueline Jossa und ihr Ex-Mann Dan Osborne wurden am Dienstagmorgen vor ihrem ehemaligen gemeinsamen Zuhause in Essex während einer intensiven Diskussion erwischt, die eher wie ein Streit aussah. Die Schauspielerin sprach durch das Autofenster mit Dan, der hinter dem Steuer saß, während sie frustriert wirkte und sich zwischendurch die Hand vors Gesicht hielt. Das ist auf Fotos zu sehen, die The Sun vorliegen. Trotz der angespannten Atmosphäre tauschten die beiden aber auch vereinzelt ein Lächeln aus. Worum es während ihrer hitzigen Unterhaltung ging, ist nicht bekannt. Das Treffen erfolgte wenige Wochen nach ihrer Trennung nach acht Jahren Ehe.

Hintergrund des Ehe-Aus' ist dem Magazin zufolge ein durch Dan angeschlagenes Vertrauen, nachdem er ohne Jacquelines Wissen ein eigenes Haus nahe Southend-on-Sea gekauft haben soll. Zudem habe er Freunden anvertraut, nicht mehr in Jacqueline verliebt zu sein und den Wunsch geäußert, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Jacqueline hingegen soll laut Insidern weiterhin um die Beziehung kämpfen wollen, doch Dan habe deutlich gemacht, dass die Ehe für ihn beendet sei.

Jacqueline, bekannt durch ihre Rolle in der BBC-Fernsehserie "EastEnders", hatte zuvor mehrfach über die Herausforderungen in ihrer Ehe gesprochen. Sie betonte aber auch, dass sie und Dan weiterhin im Dialog stünden und das Wohlergehen ihrer Kinder an erster Stelle stehe. Trotz der Differenzen bemühe sich das einstige Paar ihrer Familie zuliebe um ein positives Verhältnis.

Getty Images Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren Kindern, Juni 2019

Getty Images Jacqueline Jossa und Dan Osborne mit ihren Kindern, Dezember 2024

