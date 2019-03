Hat das Rätselraten nun endlich ein Ende? Schon seit mehreren Wochen wird immer wieder spekuliert, ob Heidi Klum (45) mit Kind Nummer fünf schwanger sei. Im Netz heizte die Modelmama die Gerüchte in den vergangenen Tagen selbst an und teilte Bilder und Videos mit einem auffällig gewölbten Bauch. Jetzt postete sie erneut einen Clip. Im bauchfreien Outfit ist bei Heidi kein Baby-Bauch zu sehen!

Heidi veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil jetzt ein kurzes Video. In diesem sieht man, wie sie sich auf eine Party vorbereitet und dabei ihr Outfit präsentiert. Das besteht dabei lediglich aus einer Jeans und einem schwarzen BH. Von einem kleinen Baby-Bäuchlein ist absolut keine Spur. Es scheint ganz so, als hätte Heidi mit ihrem Post nun endgültig für Klarheit im Schwanger-Wirrwarr gesorgt.

Ein User schien auch die Nase voll zu haben von dem ständigen Gerede über eine mögliche Schwangerschaft und flehte in den Kommentaren: "Nichts da mit schwanger! So, nun kann dieses Thema doch aufhören." Nerven euch die andauernden Spekulationen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019 in Beverly Hills

