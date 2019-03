Nanu, wo ist denn das Bäuchlein hin? Vor wenigen Tagen teilte Heidi Klum (45) in den sozialen Medien ein kurzes Video, in dem eine deutliche Wölbung zu sehen war. Sofort keimten wieder Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft auf, doch ein aktuelles Foto des Models scheint die Spekulationen nun endgültig zu widerlegen. Auf dem neuesten Schnappschuss ist Heidis Bauch wieder ganz flach.

Die Model-Mama gönnt sich gerade einen kleinen Liebes-Trip mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29). Via Instagram senden die beiden immer wieder Grüße aus Hongkong an ihre Follower. Auch am Freitag postete die Blondine ein Bild aus dem Urlaub. Darauf wirkt die vierfache Mutter so schlank wie eh und je – von einem Babybauch ist nichts zu sehen.

Viele Fans zeigen sich nach dem ganzen Hin und Her verwirrt. Einer fragt: "Also, an alle, die es 'wussten'... wo ist denn nun der Babybauch?" Diese Antwort können derzeit wohl nur Heidi und Tom selbst geben – doch die Turteltauben schweigen beharrlich weiter.

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei einem Fotoshooting, März 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Hongkong, März 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im März 2019 in Hongkong

