Die finale Staffel rückt immer näher! Seit 2010 erfreuen sich Fans weltweit am Fantasy-Drama Game of Thrones – Gewalt, Kriege, Sex und der Kampf um den eisernen Thron dominieren das Serien-Spektakel. Mitte April kommen dann auch endlich die allerletzten Folgen raus. Für GoT-Supporter und vor allem die Darsteller gleichermaßen ein schwieriger Abschied – doch ein Schauspieler ist sogar froh über das Ende: Jon Snow-Star Kit Harington (32)!

Promiflash traf den Hollywood-Hottie auf dem Walker Stalker Germany-Panel. Auf der Bühne der Veranstaltung überraschte er mit seiner Antwort auf die Frage, ob das Serienende ihn emotional mache: "Ich bin glücklich, es hört sich komisch an zu sagen, aber ich bin glücklich, dass es endet." Doch seine Aussage bedeutet aber nicht etwa, dass er nicht an seiner Rolle hängt! "Ich denke, die Show muss ein Ende finden. Es ist so ein gutes Buch und es muss enden und ich kann gar nicht darauf warten, dass ihr es alle seht", erklärte sich der 32-Jährige.

Doch über das Ende der Show ist Kit zwiegespalten. Im Interview in der The Zoe Ball Breakfast Show gestand er zum Finale: Vielleicht kein glückliches Ende, aber zufriedenstellend! [...] Ich denke, dass es außergewöhnlich sein wird."

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Schnee

Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler und "Game of Thrones"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Der Cast der Serie "Game of Thrones" bei der Emmy-Verleihung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de