Das Ende von Game of Thrones naht! Über neun Jahre hinweg wurden acht Staffeln der Fantasy-Serie abgedreht. Am 14. April startet die Ausstrahlung der letzten Staffel der super erfolgreichen Serie und sorgt damit sowohl bei den Fans als auch bei den Schauspielern für lange Gesichter. Einer davon ist Kit Harington (32). Der Jon-Schnee-Darsteller spielt seit der ersten Folge mit und gibt zu, dass er nicht ganz happy über das Serien-Ende ist!

Kit verrät in einem Interview in der The Zoe Ball Breakfast Show, dass er nicht unbedingt glücklich über den Ausgang der Serie ist. Die Moderatorin fragt ihn nach dem heißersehnten Finale. Dazu sagt Kit: "Vielleicht kein glückliches Ende, aber zufriedenstellend! Ich freue mich schon, wenn es die Leute sehen dürfen. Ich denke, dass es außergewöhnlich sein wird." Er gibt auch zu, dass er traurig über das Ende von "Game of Thrones" ist. "Es ist das gleiche Gefühl, das man bekommt, wenn man mit dem Lesen eines Buches fertig ist. Man ist nicht unbedingt glücklich, oder?", erklärt der 32-Jährige, als er auf seine Gefühle zum Serien-Aus angesprochen wird.

Zusammen mit seinen Kollegen muss Kit das große Geheimnis um den Ausgang von GoT aber wahren und das fällt dem dunkelhaarigen Schauspieler nicht leicht. "Es ist wirklich für alle von uns komisch mit diesem großen Geheimnis herumzulaufen!", erklärt er.

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

Getty Images Kit Harington

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

