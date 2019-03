Traurige Nachrichten aus Hollywood: Der bekannte Drehbuchautor Larry Cohen ist tot. In den 50er Jahren begann er seine Karriere beim Fernsehen, schwenkte bald zum Film über und mauserte sich in den folgenden Jahrzehnten zum absoluten Horrorfilm-Star: Unter anderem schrieb er die Skripts für die Horror-Klassiker "It's Alive", "It Lives Again" oder "A Return to Salem's Lot". Auf neue Werke aus Larrys Feder müssen die Fans nun verzichten: Der Produzent verstarb im Alter von 77 Jahren!

Das machte sein guter Freund und Pressesprecher Shade Rupe auf Cohens offizieller Facebook-Seite öffentlich: "Das gesamte KingCohen-Team trauert um seinen Star, seinen Helden und seinen König Larry Cohen. Sein beispielloses Talent wurden einzig von seinem großen Herzen übertroffen", heißt es in dem Beitrag. Laut den Angaben des Medienvertreters ist Larry am Samstag in Los Angeles im Beisein seiner Familie verschieden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Für seine Fans, Freunde, Familie und Kollegen wird Larry auch nach seinem Tod unvergessen bleiben. Shade Rupe führte im Netz weiter aus: "Der Einfluss, den er auf das Fernsehen und Kino genommen hat, wird für immer spürbar sein."

Getty Images Larry Cohen, amerikanischer Drehbuchautor

Getty Images Larry Cohen und Mick Garris

Getty Images Timothy Kelleher, Larry Cohen und Ken Pisani



