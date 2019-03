Das Ende rückt immer näher! In gut drei Wochen ist es soweit – dann startet endlich die letzte Staffel von Game of Thrones. Bisher haben die Verantwortlichen sämtliche Infos über das Ende der Ereignisse in Westeros unter Verschluss gehalten: Darsteller, Produzenten und Trailer haben kaum etwas verraten. Trotzdem kocht die Gerüchteküche über, Fans vermuten in jedem noch so kleinen Detail einen Hinweis auf das Finale. Jetzt veröffentlichte HBO ein Plakat der achten Staffel – und auch darüber wird wild diskutiert.

Das Plakat wurde auf dem offiziellen GoT-Insta-Account gepostet und kündigt den Start der finalen Staffel an – am 14. April geht es los. Das Artwork zeigt den eisernen Thron, bestückt mit den Schwertern aller Charaktere, die in den vergangenen Staffeln versucht hatten, die Herrschaft über Westeros an sich zu reißen. Doch anstelle der Sitzfläche blicken den Betrachter bedrohliche flammendrote Augen an – Drachenaugen! TheWrap sieht darin einen Hinweis darauf, dass am Ende der Staffel Daenerys Targaryen, die "Mutter der Drachen", den Thron besteigen könnte.

HBO hat in der Zwischenzeit auch die Sendezeiten bekannt gegeben: Die sechs Folgen werden immer sonntags um 21.00 Uhr amerikanischer Zeit ausgestrahlt – in Deutschland ist es dann Montag, 2.00 Uhr.

Wiese/face to face/ Action Press Carice van Houten als Melisandre in "Game of Thrones"

Wiese/face to face Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

