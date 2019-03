Sie gelten als eine der beliebtesten Girlgroups der Neunziger: die Spice Girls! Innerhalb kürzester Zeit sangen und tanzten sich Victoria Beckham (44) und Co. mit Hits wie "Wannabe", "Viva Forever" oder "Spice Up Your Life" in den internationalen Musikhimmel. Doch die Ladys rockten nicht nur die Charts, sie mischten auch fleißig die Modeszene auf: Ein extravaganter Look folgte auf den nächsten – peinliche Ausrutscher inklusive. Dennoch bereut Vic keins ihrer Outfits!

Heute ist die vierfache Model-Mama mit Leib und Seele Fashion-Designerin. Doch auch schon vor über 20 Jahren hatte die 44-Jährige Spaß dabei, sich in Sachen Mode auszutoben. Leider nicht immer mit großem Erfolg: "Einige Looks waren ziemlich mutig", verriet sie jetzt im Interview mit dem britischen Grazia-Magazin. Doch sie bereut kein einziges der Outfits von damals. "Sie sind Teil meiner Reise und haben mich zu der gemacht, die ich heute bin", erklärt "Posh" weiter. "Das Leben ist zu kurz, um irgendwelche Outfit-Entscheidungen zu bereuen", ist sie sich schließlich sicher.

Mittlerweile hat sich Vics Modegeschmack stark verändert. Während sie zu Zeiten der Spice Girls noch hautenge schwarze Catsuits und Minikleider mit verrückten Mustern trug, wählt sie heute lieber Looks, die "einfach zu tragen und praktisch" sind.

United Archives GmbH / ActionPress Die Spice Girls in Düsseldorf

United Archives GmbH / ActionPress Die Spice Girls in den Neunzigern

Getty Images Victoria Beckham in London im März 2019

