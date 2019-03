Was für ein Meilenstein für Dagi Bee (24)! Seit Jahren schon zählt der Webstar zu den bekanntesten deutschen YouTubern im Beauty- und Lifestyle-Genre. Für ihre Follower lässt sich die 24-Jährige dabei regelmäßig kreative Videos einfallen – erst kürzlich beispielsweise wagte sie eine Tattoo-Wette mit Erotik-Vloggerin Katja Krasavice (22)! Wie gut ihre Clips bei den Fans ankommen, beweist nun diese Mega-Nachricht: Dagi hat jetzt stolze vier Millionen YouTube-Abonnenten!

Via Instagram-Story teilte sie den großen Moment mit ihren Bewunderern: Dort veröffentlichte Dagi einen Live-Counter ihrer YouTube-Follower, der am Sonntagabend schließlich die Vier-Millionen-Marke erreichte. "Ich danke euch von ganzem Herzen", richtete sich die Bloggerin anschließend direkt an ihre Fans. Danach veröffentlichte sie einige freudige Nachrichten von ihren Netz-Kollegen: "Herzlichen Glückwunsch zu f****** vier Millionen!", freute sich beispielsweise Beauty Mrs. Bella (26). Auch Neu-Mama Paola Maria (25) gratulierte ihrer Freundin zu dem Riesenschritt: "Bin so stolz auf dich", jubelte die 25-Jährige.

Somit klettert Dagi langsam aber sicher in Richtung Spitze – aktuell wird sie im Beauty-Bereich nur noch von Bibi Claßen (26) übertroffen. Die Frau von Julian Claßen (25) hat derzeit schlappe 5,6 Millionen YouTube-Abonnenten! Auf Platz eins insgesamt in Deutschland steht übrigens der Wissenskanal "Kurzgesagt – In a Nutshell" mit 8,1 Millionen Followern.

Instagram / dagibee YouTuberin Dagi Bee in Kalifornien, März 2019

Instagram / paola YouTuberinnen Dagi Bee und Paola Maria

Instagram / bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi Claßen in Dubai, 2019

