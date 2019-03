Cardi B (26) und Offset (27) lieben, streiten und vertragen sich – und das alles in der Öffentlichkeit. Das Paar teilte seine Liebeskrise mit seinen Fans und allen anderen, die sich dafür interessierten. Denn nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Kulture Kiari kam es zwischenzeitlich zum Bruch zwischen den Liebenden – Gerüchten zufolge soll der Rapper fremdgegangen sein. Was folgte, waren öffentliche Liebesschwüre und Entschuldigungen. Doch was Offset danach zu hören bekam, hat ihm offenbar mächtig zu schaffen gemacht!

Nachdem der Migos-Rapper während eines Konzertes von Cardi die Bühne stürmte und sich nicht nur entschuldigte, sondern ihr sogar einen Antrag machte, reagierten manche Fans empört. Sie warfen ihm Machogehabe und Zurschaustellung vor. Das machte dem 27-Jährigen mächtig zu schaffen, wie er jetzt in der The Ellen DeGeneres Show verriet. "Es war so, als ich das tat, sagten alle 'Oh, warum tust du das?' Es sind einfach meine Gefühle, also verstecke ich sie nicht. Ich verstecke meine Gefühle nicht wegen euch. Ich denke, das war einfach meine verletzliche Seite." Er erkläre sich die Kritik an seinem Auftritt damit, dass ein Mann sich immer stark präsentieren müsse: "Deswegen versuchen Männer, nicht verletzlich zu sein. Denn wenn du es bist, ist es immer irgendwie falsch."

Cardi B hat Offsets verletzliche Seite offenbar gefallen. Die beiden sind mittlerweile wieder ein Paar und scheuen sich auch nicht, ihre innigen Gefühle füreinander vor den Kameras zur Schau zu stellen. Auf dem Red Carpet der Grammy-Verleihung turtelten sie jedenfalls, was das Zeug hält.

Getty Images Offset, Rapper

Anzeige

Splash News Offset und Cardi B bei den Grammy Awards

Anzeige

Getty Images Offset bei den American Music Awards in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de