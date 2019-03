Ihre Ehekrise gehört der Vergangenheit an! Im Dezember vergangenen Jahres hatte Cardi B (26) völlig überraschend verkündet: Sie und Ehemann Offset (27) gehen nur wenige Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter getrennte Wege. Doch der Rapper ließ nicht locker und kämpfte öffentlich um seine Traumfrau. Nach heißen Zungenspielen bei den Grammy Awards genossen die Musiker jetzt allerdings erst einmal Zeit abseits des Rampenlichts: Im Liebesurlaub zeigten sich Cardi und Offset megaverknallt!

Einblicke in ihren Trip nach Mexiko gaben die 26-Jährige und ihr Ehemann ihren Fans bei Social Media bisher kaum, aber Paparazzi-Bilder beweisen: Cardi und Offset sind einfach nur glücklich miteinander! Fotografen erwischten die beiden dabei, wie sie gerade auf einer Jacht vor Los Cabos relaxten. Auf einigen Aufnahmen hat der Musiker schützend seinen Arm um seine Ehefrau gelegt, beide lächeln verliebt. Auch Bilder vom frühen Abend zeigen die zwei gelöst und entspannt.

Im Interview mit der US-Radiosendung The Breakfast Club hatte Offset vor einigen Tagen über die aktuelle Situation zwischen ihm und der Rapperin gesprochen und offenbart: Seine Affäre habe dazu geführt, dass er Cardi nun viel mehr schätze. Hält ihr Liebesglück nun an? Stimmt in der Umfrage ab!

CLASOS/MEGA Offset und Cardi B in Los Cabos

CLASOS/MEGA Offset und Cardi B in Mexiko

Splash News Offset und Cardi B bei den Grammy Awards

