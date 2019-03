In wenigen Wochen ist es so weit: Dann wissen die leidenschaftlich rätselnden und ungeduldig wartenden Game of Thrones-Fans endlich, wie das Fantasy-Epos endet – und wer am Schluss auf dem Eisernen Thron sitzt. Nur die Schauspieler, Produzenten und Autoren wissen bereits jetzt, wie die Serie ihr Ende findet – zumindest sollte das so sein. Denn wie Sansa-Darstellerin Sophie Turner (23) nun bestätigt, hat sie den Ausgang von GoT bereits zwei Menschen verraten!

Bereits im Januar waren Gerüchte im Umlauf, Sophie habe das Ende von GoT gespoilert! Jetzt äußert sich die 23-Jährige im Interview mit Entertainment Weekly zu den Spekulationen: "Ich war auf Twitter und habe Headlines gelesen wie: 'Twitter Follower sind so gemein zu Sophie Turner, nachdem berichtet wurde, dass sie Freunden das Ende von 'Game of Thrones' verraten hat'", so die Schauspielerin und erklärt dann: "Die Wahrheit ist, dass ich es nur zwei Menschen verraten habe. Es sind nicht so viele." Einer der beiden Auserwählten mit Insider-Wissen ist ihr Verlobter Joe Jonas (29).

Schockieren würden sie die Anfeindungen auf Social Media jedoch kaum, wie sie im Interview betont: "Um ehrlich zu sein, lese ich nicht viele der Erwähnungen auf Twitter, weil dort normalerweise auch immer viel Hass herrscht. Auf alles was ich sage, wird man irgendwie negativ reagieren, also überrascht mich das nicht."

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der Paris Fashion Week 2018

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Sophie Turner auf der Premiere der 7. Staffel "Game of Thrones" in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Sophie Turner in Japan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de