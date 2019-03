Kehrt Jussie Smollett (36) vielleicht doch ans Set zurück? Der Empire-Star war am Dienstag vom Vorwurf freigesprochen worden, einen Überfall auf sich selbst gefakt zu haben. Wie genau es mit seiner Serienrolle weitergeht – Fox hatte die Rolle des Singer-Songwriters Jamal bereits aus dem Drehbuch gestrichen – steht bislang noch nicht fest. Ganz sicher ist jedoch, dass sich jene auf seine Rückkehr freuen, die fest an Jussies Unschuld geglaubt hatten. Und dazu zählt auch sein Serien-Co-Star AzMarie Livingston.

"Ich bin froh, dass die Anschuldigungen gegen ihn fallen gelassen wurden und freue mich darauf, Jussie am Set zu begrüßen und seine Figur als Jamal wieder bei 'Empire' zu sehen", erklärte AzMarie gegenüber People. Mehrere Serien-Verantwortliche, darunter Drehbuchautor Lee Daniels (59), hatten zuvor in einem Statement mitgeteilt: "Jussie war in den vergangenen fünf Jahren ein wichtiges Mitglied der 'Empire'-Familie und wir haben uns sehr um ihn gesorgt." Weiter hieß es dann, dennoch "haben wir entschieden, die Rolle des 'Jamal' aus den letzten beiden Folgen der Staffel zu streichen."

Der Kriminalfall um Jussie Smollett hatte in den vergangenen Wochen heftige Wendungen erlebt: Der Schauspieler hatte zunächst einen rassistisch und homophob motivierten Überfall gemeldet. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten jedoch zu dem Ergebnis, dass Jussie den Angriff aus Karrieregründen angeblich selbst inszeniert hatte. Er wurde in 16 Punkten angeklagt. In dieser Woche ließ die Staatsanwaltschaft ihre Anklage überraschend fallen.

Getty Images Jussie Smollett in Chicago am 26. März 2019

Anzeige

Getty Images AzMarie Livingston, Model und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jussie Smollett in Chicago am 26. März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de