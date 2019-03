Alanis Morissette (44) lässt überraschend die Baby-Bombe platzen! Erst vor einem Jahr bekam die Sängerin gemeinsam mit Mann Mario Treadway (38) Töchterchen Onyx. Damit bescherten sie ihrem Erstgeborenen, dem achtjährigen Sohnemann Ever, eine Schwester. Nun darf sich das Geschwisterpaar über einen weiteren familiären Spielkameraden freuen: Mama Alanis ist zum dritten Mal schwanger und präsentiert im Netz stolz ihre bereits ziemlich runde Kugel!

Via Instagram verkündete die "Ironic"-Interpretin die freudigen Nachwuchs-Neuigkeiten. Auf einem schwarz-weißen Schnappschuss, der die 44-Jährige beim Singen zeigt, zieht vor allem ihr Bauch alle Blicke auf sich. "So viele News", kommentiert sie ihren Beitrag und verziert ihn mit vier Herzchen. Von den Followern gibt's dafür etliche Glückwünsche und allerlei geteilte Vorfreude.

Auch beruflich könnte es für die Musikerin kaum besser laufen. Derzeit verbringt Alanis viel Zeit im Studio – noch in diesem Jahr sollen ihre Fans neue Musik auf die Ohren bekommen. Auch ihr Musical "Jagged Little Pill" soll ab Herbst 2019 am Broadway laufen.

Getty Images Mario Treadway und Alanis Morissette bei der "MusiCares Person Of The Year"-Gala

Instagram / alanis Alanis Morissette (r.) mit ihren Kindern und ihrem Mann

Getty Images Alanis Morissette, Sängerin

