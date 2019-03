Wollen die Zuschauer Angelina Heger (27) Rosen verteilen sehen? Auch in diesem Jahr soll das beliebte Flirt-Format Die Bachelorette wieder über die TV-Bildschirme flimmern. Aber wer wird den Männern in der kommenden Staffel den Kopf verdrehen? Laut mehreren Quellen soll Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina eine heiße Anwärterin für die Rolle der Junggesellin sein. Würden die Fans sich darüber freuen, wenn die Brünette in die Fußstapfen von Ex-Bachelorette Nadine Klein (33) tritt? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Tatsächlich waren die User sich in der Umfrage, ob sie sich Angelina in dieser Rolle vorstellen können, ziemlich uneinig – das Ergebnis lautet 50:50! Von 3.726 Votes (Stand 21.03.2019) insgesamt stimmten 50,2 Prozent (1.871 Votes) der Leser für: "Ja, auf jeden Falll" und 49,8 Prozent (1.855 Votes) der Teilnehmer hingegen für: "Nein, ganz und gar nicht." Somit ist klar: Sollte die 27-Jährige tatsächlich die nächste Rosen-Queen werden, wird sie beim Publikum wohl ordentlich polarisieren!

Da konnte eine andere mögliche Anwärterin auf das Bachelorette-Amt wesentlich mehr bei den Promiflash-Lesern punkten: Vanessa Prinz – die in der vergangenen Bachelor-Staffel vergeblich um das Herz von Andrej Mangold (32) kämpfte. Eine Umfrage im Februar ergab, dass knapp 80 Prozent sie gerne in der Rolle der Rosenverteilerin sehen würden.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, März 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger

Anzeige

Instagram / vanerazzi Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Vanessa Prinz, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de