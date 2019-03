Ein kleines Mädchen flieht durch eine verschneite Landschaft, ein gruseliger Typ mit weißer Maske und Gewehr humpelt langsam hinterher – so beginnt nicht etwa ein weiteres Sequel aus der Horrorfilmreihe "Halloween". Nein, der ganz in Weiß gekleidete Maskenträger ist ein waschechter 007-Bösewicht! Die Dreharbeiten für "James Bond 25" haben gerade begonnen und die ersten Bilder liefern bereits einen kleinen Blick hinter die Set-Kulisse, die an jene aus "Skyfall" erinnert: Erstmals nach 17 Jahren spielt ein Teil der Story wieder im hohen Norden!

Der letzte Bond, den es aufs Eis verschlug, war Schauspieler Pierce Brosnan (65) in "Stirb an einem anderen Tag". 2002 lieferte er sich wilde Verfolgungsjagden in der eisigen Kälte Islands und Norwegens. Und genau dort wird auch jetzt wieder gedreht: Der abgeschottete Drehort befindet sich an einem abgelegenen See in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo. The Sun veröffentlichte jetzt erste Fotos des Sets. Vom Protagonisten Daniel Craig (51) fehlt bisher allerdings jede Spur. Es wird gemunkelt, der Muskelmann werde nach diesem Film den Doppelnull-Agentendienst endgültig quittieren.

Nach wie vor herrscht großes Rätselraten – vor allem um den Bond-Bösewicht: Auf einigen Bildern ist er ohne Maske zu sehen, doch wer genau in die berühmt-berüchtigte Rolle schlüpft, ist bisher nicht bekannt. Selbst die Schauspieler tappen bislang noch im Dunklen. "Die Bond-Produktion wird ebenso stark bewacht wie das MI-6", verriet M-Darsteller Ralph Fiennes (56) vor Kurzem gegenüber Newsnight. "Ich weiß nicht, wie der Film heißen wird, ich hatte noch nicht mal Zugriff auf ein Drehbuch."

