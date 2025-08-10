Jeff Bezos' Bond-Plan: Lauren soll Leinwandheldin werden

Jeff Bezos (61) hat große Pläne für seine Frau Lauren Sánchez (55): Die Moderatorin soll im neuen James Bond-Film die Rolle des Bond-Girls übernehmen. Ein Insider verriet gegenüber dem Journalisten Rob Shuter, dass der Unternehmer regelrecht besessen von der Idee sei und sich fest vorgenommen habe, Lauren eine Rolle im Reboot der berühmten Filmreihe zu verschaffen. Da Jeff 2022 das Filmstudio MGM erworben hat, das die Rechte an der "James Bond"-Reihe besitzt, hat er auch erheblichen Einfluss auf die Besetzung. "Das ist kein bloßes Wunschdenken. Jeff will sie auf der Leinwand sehen, Punkt", so die Quelle.

Obwohl Lauren bislang nicht als Schauspielerin in Erscheinung getreten ist, könnte der Einfluss ihres Mannes dies bald ändern. "Sie ist seine Muse, und wenn man acht Milliarden Dollar ausgibt, bekommt man eben das, was man möchte", erklärte ein Studiomanager. Außerdem hat Jeff die Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie sich als Nachfolger von Daniel Craig (57) als James (40) Bond wünschen. Diese Aktion löste eine große Welle an Spekulationen aus, bei denen Namen wie Henry Cavill (42) und Theo James als Favoriten gehandelt werden. Während die Suche nach dem neuen 007-Star läuft, sorgen sich manche Fans jedoch, dass der Einfluss des Milliardärs die langjährige Tradition der Kultreihe verändern könnte.

Privat genießen Lauren und Jeff ein gemeinsames Leben, das von Luxus und Glamour geprägt ist. Kürzlich wurde Lauren auf Ibiza mit einer besonders kostspieligen Uhr gesichtet, einem Hochzeitsgeschenk ihres Ehemanns, das rund 250.000 Euro gekostet haben soll. Das Paar verbringt dort viel Zeit auf ihrer Luxusyacht "Koru" und genießt das Leben in vollen Zügen. Ob Lauren tatsächlich die nächste Bond-Girl-Ikone wird, bleibt abzuwarten – doch eines ist sicher: Jeff würde alles tun, um seine Frau an der Seite von 007 auf die große Leinwand zu bringen.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Imago Lauren Sánchez und Jeff Bezos im Club 55 am Pampelonne Beach in Saint Tropez