Er gibt alles für seinen letzten Auftritt als Spion! Im Jahr 2006 schlüpfte Daniel Craig (51) zum ersten Mal in den wohl bekanntesten Smoking der Welt – diesen wird der Schauspieler aber bald für immer an den Nagel hängen: Der Hollywood-Star steht aktuell für den 25. James Bond-Film vor der Kamera. Und um seiner Agenten-Ära einen gebührenden Abschluss zu geben, überlässt Daniel nichts dem Zufall: Sein aktuelles Sport-Programm dauert zwölf Stunden am Tag!

Wie Mail on Sunday jetzt berichtet, sollen am vergangenen Montag in Norwegen die Dreharbeiten für den Streifen begonnen haben. Um für den Film in Form zu kommen, soll er nicht nur eine strikte Diät halten, sondern unglaubliche zwölf Stunden im Fitnessstudio schwitzen: “Bond zu sein, erfordert viel Energie und er ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass er bereit ist. Es ist ein Actionfilm und er will sein absolut Bestes geben”, verriet ein Insider der Zeitung. Jeder würde erwarten, dass er toll aussehe, wenn er diesen Smoking zum letzten Mal trage.

Der Film soll 2020 in den Kinos anlaufen. Wer dann die Nachfolge des 50-Jährigen antreten wird, ist bisher allerdings noch immer nicht geklärt – "Luther"-Star Idris Elba (46) und auch Oscar-Preisträger Rami Malek (37) sollen aber in der engeren Auswahl für die legendäre Rolle gewesen sein.

Adam Berry/Getty Images for Sony Pictures Schauspieler Daniel Craig bei der Premiere zu "James Bond: Spectre"

MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images "James Bond"-Star Daniel Craig

Frazer Harrison/Getty Images Schauspieler Rami Malek bei der Oscar-Verleihung 2019

