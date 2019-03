Was kommt jetzt? Erst in der vergangenen Woche verkündete Skirennläufer Felix Neureuther (35), dass er seine Karriere an den Nagel hängen wird. Nach über 15 Jahren im professionellen Ski-Sport möchte der 35-Jährige ein neues Kapitel abseits der Piste beginnen – wie dieses aussehen solle, verriet er aber zunächst nicht. Nun packt Felix in einem Interview aus, dass er ins Musik-Business einsteigen will!

Im Gespräch mit Antenne Bayern meint Felix: "Musik ist eine große Leidenschaft von mir. Deswegen werde ich meine erste Single rausbringen." Der Song werde erstmals am Montag beim bayerischen Radiosender zu hören sein. Es stecke sehr viel Arbeit dahinter. "Ihr könnt sehr gespannt sein, was draus geworden ist", so Felix voller Vorfreude. Ganz wolle der Bayer aber nicht auf seine Skier verzichten. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der Papa eines kleinen Töchterchens zuletzt: "Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben." In welcher Funktion er der Wintersportart erhalten bleiben wird, teilte er nicht mit.

Das Felix eine tolle Karriere hingelegt hat, ist für seinen besten Kumpel Bastian Schweinsteiger (34) keine Überraschung – der Star-Kicker ist schon seit Kindheitstagen mit dem Abfahrts-Champion befreundet. "Ich habe schon damals gewusst, dass du ein ganz großer wirst", huldigte ihm der Fußball-Weltmeister von 2014 auf Instagram.

Getty Images Felix Neureuther in Berlin

Getty Images Felix Neureuther 2016

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther 2016

