Sandra ist frisch verliebt – dabei hatte sie den Mann fürs Leben doch scheinbar längst gefunden! Vor wenigen Monaten gab die 30-Jährige in der Kuppel-Show Hochzeit auf den ersten Blick ihrem Partner Sebastian das Jawort und entwickelte nach anfänglichen Zweifeln große Gefühle für den Landschaftsgärtner. Doch schon kurz nach dem Finale der Show wurde bekannt, dass sich die beiden getrennt haben. Nun überraschte die Blondine allerdings mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie ist wieder glücklich vergeben!

Via Facebook teilte Sandra vor Kurzem das erste Pärchenfoto mit ihrem Andy. Im Interview mit Bunte verriet sie zudem, dass sie und der DJ schon seit ein paar Wochen zusammen seien und sie sich über die sozialen Medien kennengelernt hätten: "Er hat mich einfach per Instagram Mitte Februar kontaktiert. Kurz darauf haben wir uns beim Italiener in Leipzig verabredet und wir haben gleich beim ersten Date gemerkt, dass wir uns sympathisch sind." Mittlerweile würden sie sich mindestens dreimal pro Wochen treffen und seien mehr als glücklich miteinander, so die Sachbearbeiterin.

Sandra und Andy sind sogar schon gemeinsam in den Urlaub gefahren. Im März haben die zwei eine zehntägige Rundreise durch Florida gemacht – und auch dabei hat sich offenbar gezeigt, wie gut sie zusammenpassen. "Ich glaube, wir sind uns jetzt schon nach kurzer Zeit einig, dass wir keinen besseren Partner für uns finden würden", lautete das Fazit der 30-Jährigen. Sogar eine Hochzeit könne sich Sandra vorstellen, erklärte jedoch auch: "Aber alles zu seiner Zeit."

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Sandra und Sebastian, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Facebook / Sandra DieElse Sandra, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

Facebook / Sandra DieElse Andy und Sandra in Florida

