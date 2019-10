Was ist eigentlich aus Sandra geworden? Alle Hochzeit auf den ersten Blick-Fans, die sich diese Frage stellen, dürften sich freuen: Die Leipzigerin ist wieder in festen Händen! In der fünften Staffel der Kuppelshow heiratete sie Sebastian bei der ersten Begegnung auf dem Standesamt. Obwohl ihr auf Anhieb die Schmetterlinge im Bauch gefehlt hatten, entschied sich Sandra, der Ehe eine Chance zu geben – vergeblich. Die beiden trennten sich kurz nach der Ausstrahlung.

Gegenüber Promiflash hat die Sachbearbeiterin nun ihre neue Beziehung bestätigt. Der aktuelle Mann an ihrer Seite heißt Andy alias DJ Bonzay, ist 37 Jahre alt und führt neben seiner Musik-Karriere mit seinen Eltern eine Gaststätte in Fockendorf. "Mein Freund Andy hat mich via Instagram angeschrieben. Unter dem Hashtag #LeipzigGirl hat er mich unter 1.000 anderen tollen Fotos ausfindig gemacht", plauderte Sandra aus. Bereits wenige Tage nach dem ersten Chat folgte das erste Date. "Nun sind wir schon seit Februar 2019 ein glückliches Paar", erzählte sie weiter.

Sandra und Andy haben auch bereits ein gemeinsames Liebesnest. "Andy ist im Juni bei mir eingezogen. Seitdem genießen wir die gemeinsame Zeit und unternehmen viel zusammen und verreisen sehr gerne", berichtete die verliebte Sächsin.

Sendehinweis: "Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

