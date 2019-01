Lag ein Liebes-Fluch auf der vergangenen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick? Dabei sah alles vor Kurzem noch so rosig aus: Am Ende der fünften Staffel des Kuppel-Formats gab es zwei glückliche Verbindungen: Sandra und Sebastian sowie Nane und Damian. Teilnehmer Sascha hatte immerhin in einem Netz-Spin-off zur Show eine Freundin gefunden. Nun wurde jedoch bekannt, dass er und Kim sich getrennt haben. Das ist aber noch nicht alles: Auch die zwei anderen Paare sind nicht mehr zusammen!

Das Liebes-Aus von Sandra und Sebastian plauderte zunächst Ex-Kandidat Aron Schweizer auf seinem Facebook-Account aus: "Gerade eben habe ich erfahren, dass weder Sandra und Sebastian noch Kim und Sascha noch zusammen sind. Schade, dass in dieser Staffel scheinbar keine echte Partnerschaft entstand", schrieb er auf der Social Media-Plattform. In den Kommentaren zu dem Post fragten einige User, ob er wisse, wie der Stand bei Damian und Nane sei – er wisse es nicht, antwortete der Bartträger.

Dafür gab eine Sprecherin von Sat.1 eine Antwort gegenüber Promiflash auf die Frage: Damian und Nane haben sich tatsächlich getrennt. Außerdem bestätigte sie die Trennungen von Sandra und Sebastian sowie von Sascha und Kim.

Instagram / aron.schweizer.hadeb Aron Schweizer, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Anzeige

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Sascha und Kim

Anzeige

Facebook / Sebastian Sebastian – Kandidat von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de