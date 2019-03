Nach diesem Jahr geht es weiter: Dann erfahren Fans von You: Du wirst mich lieben ob der Stalker Joe Goldberg, gespielt von "Gossip Girl"-Star Penn Badgley (32) auf seinem blutigen Liebespfad weiterhin ungestraft davonkommt! Nach dem Cliffhanger in der letzten Folge der ersten Staffel ist nervenzerreißende Spannung vorprogrammiert – und jetzt bekommt Joe einen neuen Gegenspieler: Gabe, gespielt von Netflix-Star Charlie Barnett!

Den 31-Jährigen kennen Serienfans aus der Show "Matrjoschka", wo er an der Seite von "Orange Is the New Black"-Star Natasha Lyonne (39) versucht, aus einer Zeitschleife zu entkommen. Via Twitter kündigte das Streamingportal Netflix nun die interne Schauspieler-Rotation an: "'Matrjoschka'-Co-Star Charlie Barnett ist in der zweiten Staffel von 'You' dabei!" Der Charakter, den er dabei spielt, könnte Joe ziemlich unter Druck setzen, denn: "Er wird Gabe spielen, den besten Freund von Love – dem neuen weiblichen Hauptcharakter, gespielt von Victoria Pedretti (23)."

Achtung, Spoiler! Nach dem Tod von Guinevere Beck (Elizabeth Lail, 27) wird also Love Quinn Joes' Objekt der Begierde sein. Ihr bester Freund Gabe könnte dem Stalker dabei gehörig die Tour vermasseln. Und auch Victoria kennen Horror-Fans aus einer Netflix-Produktion: Sie spielte Nell Crain in der Erfolgsserie "Spuk in Hill House".

Amy Sussman/Getty Images for Ted Baker London Netflix-Star Charlie Barnett, 2019

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Netflix-Serie "You"

Getty Images Victoria Pedretti, Schauspielerin

