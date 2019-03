Sie sind das absolute Bachelor-Traumpaar! Im Jahr 2014 nahmen Helen und Antonio Majic unabhängig voneinander an dem Kuppelformat teil – er als Kandidat bei der Bachelorette, sie beim Bachelor. Doch ihre große Liebe fanden die beiden letztendlich nicht im Fernsehen, sondern jenseits der Kameras. Bei einem privaten Treffen von ehemaligen Teilnehmern lernten sich Helen und Antonio kennen – und lieben. Bereits vor drei Jahren heiratete das Paar und macht sein Familienglück jetzt vollkommen: Im April erwarten die Turteltauben ihr erstes Baby!

Im Interview mit RTL offenbarte Helen nun, dass sie anfangs gar nicht wusste, ob sie sich über ihre Schwangerschaft freuen soll. Auch Antonio musste die Nachricht offenbar erst einmal verdauen. "Das war nur am Anfang eine kleine Überraschung und dann habe ich mich gefreut", erklärte er. Das Geschlecht des Babys enthüllten die zukünftigen Eltern auch gleich noch: Sie erwarten ein kleines Mädchen! Damit gehe ein heimlicher Wunsch von Antonio in Erfüllung: "Weil er gesagt hat, Mädchen hängen mehr an dem Papa als an der Mama", verriet Helen lachend.

Und wie soll der kleine Wurm dann mal heißen? "Wir haben einen Namen. Wir haben uns den ausgesucht, es war eigentlich gar nicht schwierig", erzählte Antonio weiter. Doch auch bezüglich der Namensverkündung sind sich die werdenden Eltern einig: Damit wollen sie warten, bis das Kind auf Welt ist!

Instagram / leni_majic TV-Gesicht Helen Majic

Facebook / Antonio Majic TV-Gesicht Antonio Majic

Facebook / Antonio Majic Helen und Antonio Majic

