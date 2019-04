Erst im Januar ist Carrie Underwoods (36) größter Traum wahr geworden: Nach drei Fehlgeburten konnte der Countrystar endlich sein zweites Kind im Arm halten. Während sich die Musikerin nach der Geburt voll und ganz auf ihre Rolle als Mama von zwei Söhnen konzentrierte, widmet sich Carrie nun seit einigen Wochen wieder ihrem Kilo-Ziel: Sie will die überflüssigen Babypfunde loswerden. Mit einem natürlichen After-Gym-Schnappschuss begeisterte die Sängerin jetzt ihre Fans!

Auf einem von drei Instagram-Fotos lächelt Carrie sichtlich erschöpft, aber dennoch glücklich, in die Kamera. “Wenn dein Gesicht zu deinem Hemd passt, hast du gut trainiert! Wenn das Hemd blau ist, sollte man sich vielleicht Sorgen machen. Sorry, voll der Mama-Witz”, schrieb sie dazu. Das Foto, das sie komplett ohne Make-up zeigt, sei einen Tag zuvor nach einer Gym-Session entstanden. “Heute mache ich dieses Chaos im Haus sauber, was ich absolut für mein Samstagstraining halte”, gab sich die 36-Jährige offen und erhielt für ihre Natürlichkeit und Bodenständigkeit jede Menge Zuspruch von ihren Followern.

Mit ihrer Outfitwahl machte die Blondine auch deutlich, für wen sie im Fitnessstudio schwitzt. “Ich mache das für mich”, ist auf dem rosa Sporttop zu lesen. “Das ist eines meiner liebsten neuen Outfits. Ich liebe besonders das Top, weil das im Grunde mein Motto für diese Tage ist”, schwärmte Carrie. Vor wenigen Tagen hatte sie verraten, wie hart der Kampf um ihren After-Baby-Body sei.

Getty Images Carrie Underwood bei den American Music Awards 2018

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood im Fitnessstudio

Rich Fury/Getty Images Carrie Underwood bei den Radio Disney Music Awards 2018

