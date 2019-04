Die drei Brüder sorgen für Nachschub in Sachen Sommerhits! Mit der Single "Sucker" hatten die Jonas Brothers ihrer langjährigen Pause endlich ein Ende gesetzt. Der Track von Joe (29), Kevin (31) und Nick Jonas (26) schaffte es nach kurzer Zeit an die Spitze der Charts. Lange dauert's aber nicht mehr, bis die Playlist ihrer Fans um einen weiteren Song erweitert wird!

Auf dem Instagram-Account der Band lieferten die Jungs nun die heiß ersehnte Nachricht: "'Cool', wird am Freitag veröffentlicht", lautet die Verkündung der Jonas Brothers. Der Post enthüllt auch gleich das Cover des neuen Liedes: Zu sehen sind die Brüder in Hawaii-Hemden und mit Sonnenbrille – was vor dem türkis-violetten Hintergrund richtige Retro-Vibes hervorruft. Eingesessenen Fans der drei dürfte dieser Anblick gar nicht so fremd vorkommen: Immerhin hatten die Jungs doch vor Kurzem einen Clip beim Tanzen in Miami, Florida veröffentlicht, der sie also während der Dreharbeiten festhielt!

Na, wenn das nicht Vorfreude auf das Video hervorruft! Der letzte JB-Hit "Sucker" kam immerhin nicht nur mit einer Melodie und einem Songtext mit Ohrwurm-Potenzial, sondern auch mit einem überaus unterhaltsamen Musikvideo daher, indem sogar Partnerinnen Sophie Turner (23), Danielle Jonas (31) und Priyanka Chopra (36) mitspielten. Ob der nächste dem Debüt-Clip wohl das Wasser reichen kann? Es bleibt spannend!

