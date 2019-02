Vor sechs Jahren zerbrach für viele Fans der Jonas Brothers eine Welt! Die drei beliebten Popstars Joe Jonas (29), Kevin Jonas (31) und Nick Jonas (26) verkündeten das vorzeitige Ende des Ensembles. Seitdem kümmerten sich die US-Amerikaner um ihre Solo-Karrieren und zuletzt auch um die große Liebe. Doch jetzt könnten die "Lovebug"-Interpreten wieder gemeinsame Sache machen: Die Jonas Brothers sollen eine Reunion planen und sich dafür sogar neu erfinden.

Wie US Weekly jetzt berichtet, habe ihnen ein Insider die Pläne der Musiker verraten: Die Band wolle in Zukunft unter dem simplen Namen JONAS auftreten. Laut der britischen Zeitung The Sun sollen die Jungs aktuell in London sein und ihr Comeback konkret in Angriff nehmen. "Nachdem sie ihre Solokarrieren genossen haben und sich die Zeit genommen haben, an ihren Herzensprojekten zu arbeiten, haben sie das Gefühl, dass es richtig wäre, zurückzukommen", soll eine Quelle dem Boulevardblatt offenbart haben.

Im vergangenen Jahr hatte Nick jedoch bereits alle Spekulationen über eine erneute Zusammenkunft der Jonas Brothers zunichtegemacht. "Das passiert noch nicht. Sag niemals nie. Ich denke, dass bei uns allen gerade wunderbare Dinge passieren und darauf konzentrieren wir uns gerade", erzählte er dem W Magazine. Gut möglich, dass es jetzt aber so weit ist.

Ethan Miller / Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas bei einem Event in Las Vegas

Scott Gries / Getty Images Die Jonas Brothers bei der "Camp Rock"-Premiere, 2008

Splash News Jonas Brothers auf der New York Fashion Week

